Помогите с дз по химии даю 99 баллов,НЕКРАТКО с дано и всеми формулами,пожалуйста
Химия
Помогите с дз по химии даю 99 баллов,НЕКРАТКО с дано и всеми формулами,пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дано: Fe3O4. Найти: w(Fe). Решение: общая формула массовой доли выглядит так: w=n*Ar/Mr*100%, где n - количество атомов элемента, Ar - относительная атомная масса элемента, Mr - относительная молекулярная масса вещества. Подставляем: w(Fe)=56*3/(56*3+16*4)*100%≈72%. Ответ: 72%. 2. Дано: w=2,5%, mр-ра=200г. Найти: mв-ва. Решение: здесь формула такая: w=mв-ва/mр-ра*100%. Выражаем массу вещества (т.е. жира): mв-ва=w*mр-ра/100%. Подставляем, решаем: mв-ва=2,5%*200г/100%=5г. Ответ: 5г жиров.
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