Как решать вычитание смешанных дробей?
Математика
Как решать вычитание смешанных дробей?
Ответ(ы) на вопрос:
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Преобразовать дроби в неправильные. Привести к общему знаменателю. Вычесть числители.
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