Помогите сочинить стихотворение очень-очень прошу спасибо заранее
Литература
Помогите сочинить стихотворение очень-очень прошу спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синие небо Красные розы, Лысенький слендер Тонет в поносе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать сочинение по теме: репортаж с хоккейного матча Хелп Завтра сдать нужно, заранее спасибо
Литература
Сочинение 200 слов на тему :как отразились трудности послевоенног времени в произв??дениях астафьева и распутина
Математика
Русский язык
Как называется врач который лечит взрослых детей зубы глаза уши горло нос делает ??перации одним словом
Русский язык