Упражнение 2 сделайте пожалуйста.
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Упражнение 2 сделайте пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Желтые листья кружились в воздухе и падали на землю. 2. Желтые листья кружились в воздухе, и ветви дерева тихо покачивались на ветру.
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