Как называется врач который лечит взрослых детей зубы глаза уши горло нос делает ??перации одним словом

Гость: Гость:

Врач, который лечит взрослых - терапевт. Врач, который лечит детей - педиатр. Врач, который лечит зубы - стоматолог. Врач, который лечит глаза - офтальмолог (окулист). Врач, который лечит уши, горло, нос - отоларинголог. Врач, который делает операции - хирург.