Как называется врач который лечит взрослых детей зубы глаза уши горло нос делает ??перации одним словом
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Как называется врач который лечит взрослых детей зубы глаза уши горло нос делает ??перации одним словом
Ответ(ы) на вопрос:
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Врач, который лечит взрослых - терапевт. Врач, который лечит детей - педиатр. Врач, который лечит зубы - стоматолог. Врач, который лечит глаза - офтальмолог (окулист). Врач, который лечит уши, горло, нос - отоларинголог. Врач, который делает операции - хирург.
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