Как называется врач который лечит взрослых детей зубы глаза уши горло нос делает ??перации одним словом

Русский язык
Как называется врач который лечит взрослых детей зубы глаза уши горло нос делает ??перации одним словом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врач, который лечит взрослых - терапевт. Врач, который лечит детей - педиатр. Врач, который лечит зубы - стоматолог. Врач, который лечит глаза - офтальмолог (окулист). Врач, который лечит уши, горло, нос - отоларинголог. Врач, который делает операции - хирург.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Упражнение 2 сделайте пожалуйста.
Ответить
Окружающий мир
Сделай два рисунка-схемы.На одном реке втекает из озера
Ответить
Русский язык
Определите, к какому стилю относится текст. Археологами найдено немало древних зеркал, выполненных из меди, бронзы, серебра и других металлов. Эт...
Ответить
Литература
Напишите волшебную сказку про наш класс ПОМОГИТЕ!!!
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста номер 5 очень нужно
Ответить