Придумать сказочную страну и ее бюджет
Окружающий мир
Придумать сказочную страну и ее бюджет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где-то на свете, за высокими горами, за далёкими степями, лежит страна Зайцания. И живут в ней только одни зайцы. Но зайцы эти не простые, а умные. И вместо наших денег у них морковные кружочки, называемые морквами. В бюджете зайцевого правительства 2 милииона 345 тысяч морквов. Эти средства они тратят на процветание зайчатной страны, развитие экономики и культуры.
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