На тело объемом 120см3 , полностью погруженное в жидкость , действует архимедова сила 0,96 H. Какова плотность жидкости?
Физика
На тело объемом 120см3 , полностью погруженное в жидкость , действует архимедова сила 0,96 H. Какова плотность жидкости?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила Архимеда равна: Fa = pgV ( p - ро - плотность). Выражаем плотность и вычисляем: p = Fa/gV = 0,96 Н / (1,2 × 10^-4 м^3 × 10 Н/кг) = 800 кг/м^3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса девяти одинаковых банок с вишнёвым джемом равна 27 кг. Масса пустой банки равна 300 г.Чему равна масса джема в одной банке?
Геометрия
Алгебра