Помогите пожалуйста решить 4 уравнения
Математика
Помогите пожалуйста решить 4 уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3/4 х+1/6 х=1/2 -9х+2х=6 -7х=6 х= -6/7 5/6-3/5 х=2/3 25-18х=20 18х=25-20 х=5/18 7/9 х-3/4 х=5/18 28х-27х=10 х=10 3/7 х-4х=2 3х-28х=14 -25х=14 х= - 14/25
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