Протон движется со скоростью 2 * 10^4 м.с в однородном магнитном поле с индукцией 2 тл перпендикулярно линиям индукции. с какой силой поле действует на протон?

Физика

Протон движется со скоростью 2 * 10^4 м.с в однородном магнитном поле с индукцией 2 тл перпендикулярно линиям индукции. с какой силой поле действует на протон?

Автор: Гость