Протон движется со скоростью 2 * 10^4 м.с в однородном магнитном поле с индукцией 2 тл перпендикулярно линиям индукции. с какой силой поле действует на протон?

Физика
Протон движется со скоростью 2 * 10^4 м.с в однородном магнитном поле с индукцией 2 тл перпендикулярно линиям индукции. с какой силой поле действует на протон?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В однородном магнитном поле на заряженные частицы действует FЛоренца, Fл=qBv, где q- заряд протона, B-вектор индукции, v-скорость. Тогда Fл=2*10^4*2*1,6*10^-19=6,4 фемтоНьютонов или 6,4фН
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Упростите выражение
Ответить
Математика
Как решать вычитание смешанных дробей?
Ответить
Окружающий мир
Придумать сказочную страну и ее бюджет
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить 4 уравнения
Ответить
Физика
На тело объемом 120см3 , полностью погруженное в жидкость , действует архимедова сила 0,96 H. Какова плотность жидкости?
Ответить