Протон движется со скоростью 2 * 10^4 м.с в однородном магнитном поле с индукцией 2 тл перпендикулярно линиям индукции. с какой силой поле действует на протон?
Физика
Протон движется со скоростью 2 * 10^4 м.с в однородном магнитном поле с индукцией 2 тл перпендикулярно линиям индукции. с какой силой поле действует на протон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В однородном магнитном поле на заряженные частицы действует FЛоренца, Fл=qBv, где q- заряд протона, B-вектор индукции, v-скорость. Тогда Fл=2*10^4*2*1,6*10^-19=6,4 фемтоНьютонов или 6,4фН
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