Дан правильный шестиугольник,его меньшая диагональ равна a.Найдите сторону шести??гольника и его большую диагона

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Меньшая диагональ равна сторону умножить на корень из 2, получается сторона равна( а )корней из 2 делить на 2,Тогда большая диагональ равна(а) корней из двух * корень из трёхх делить на два = а корней из 6 делить на 2