Найдите все значения х, при которых равны значения выражений(х^2-1)^2+6и16-2х^2это в ква??рате
Алгебра
Найдите все значения х, при которых равны значения выражений(х^2-1)^2+6и16-2х^2это в ква??рате
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