Помогите пожалуйста)) Паскаль, двумерные массивы Необходимо найти максимальный элемент матрицы и занулить строку и столбец с ним Помогите пожалуйста составить программу и по возможности блок-схему

Информатика
Помогите пожалуйста)) Паскаль, двумерные массивы Необходимо найти максимальный элемент матрицы и занулить строку и столбец с ним Помогите пожалуйста составить программу и по возможности блок-схему
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Программа для решения задачи и пример её работы - в прилагаемом файле.
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