Помогите пожалуйста)) Паскаль, двумерные массивы Необходимо найти максимальный элемент матрицы и занулить строку и столбец с ним Помогите пожалуйста составить программу и по возможности блок-схему

Информатика

Помогите пожалуйста)) Паскаль, двумерные массивы Необходимо найти максимальный элемент матрицы и занулить строку и столбец с ним Помогите пожалуйста составить программу и по возможности блок-схему

Автор: Гость