Помогите пожалуйста)) Паскаль, двумерные массивы Необходимо найти максимальный элемент матрицы и занулить строку и столбец с ним Помогите пожалуйста составить программу и по возможности блок-схему
Информатика
Помогите пожалуйста)) Паскаль, двумерные массивы Необходимо найти максимальный элемент матрицы и занулить строку и столбец с ним Помогите пожалуйста составить программу и по возможности блок-схему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Программа для решения задачи и пример её работы - в прилагаемом файле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Запишите в тетради те глаголы в прошедшем времени, которые, по вашим наблюдениям, ??асто произносят не правильно?
История
Написать(выписать) направления и общественных движений: Либо в виде таблицы, либо сложного плана: идеи, цели, представители, методы, судьба. ...