Ледовая обстановка в белом море

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Из-за сильных морозов постоянно требуется ледокольная проводка. Сильные морозы в Архангельской области привели к повышенному ледообразованию в Белом море. Минувшие девять праздничных дней нового года стали особенно напряженными для работников ледокольного флота. Разбивка льда проводилась в усиленном режиме, зато в устье Северной Двины удалось провести около пятнадцати судов, среди них были как рыболовецкие, так и транспортные. При этом специалисты Гидрометцентра прогнозируют, что в ближайшие часы ледовый покров Белого моря только увеличится -уже к вечеру температурный столбик достигнет отметки в минус сорок градусов. Накрепко замёрзли акватории Кандалакшского, Двинского, Онежского и Мезенского заливов. В Белом море замечены большие дрейфующие ледяные участки. На отдельных территориях Белого моря есть и торосы, которые образовались из-за приливно-отливных течений, пишет Экология регионов