Помогите с информатикой
Информатика
Помогите с информатикой
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Литература
С какой целью в поэме "Мертвые души" в конце написано про Птицу тройку(лирическое отступление). Краткий, но очень понятный ответ, пожалуйста.