Помогите с химией дам 100 пунктов Задача первая и вторая

Химия
Помогите с химией дам 100 пунктов Задача первая и вторая
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