Помогите с ответом 1. Результаты революции в Англии 2. Значения революции
История
Помогите с ответом 1. Результаты революции в Англии 2. Значения революции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Революция в англии .Корона передавалась на условиях, продиктованых парламентом, т. е. устанавливался режим ограниченной (конституционной) монархии с сильным парламентом, что закрепило доступ буржуазии к государственной власти. Таким образом главная цель революции была достигнута.
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