Помогите с переводом пожалуйста.

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Қазақ тiлi
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно, что Абай начал сочинять стихи еще с детства, но свободное занятие творчеством поэта началось в 1860 году. Если раньше Абай публиковался под псевдонимом, то с 1868 года начиная  стихотворения «Жаз» подписывался своим именем. Благодаря стихотворениям поэта «Жаз», «Күз», «Қыс», «Жазғытұрым», а так же «Жасымда ғылым бар деп ескермедім», «Ғылым таппай мақтанба», «Интернатта оқып жүр», «Сегіз аяқ» можно увидеть разносторонние события казахского общества того времени. Абай в своих стихах критикуя среди народа такие пороки как воровство, насилие, обман, лень, призывал молодежь честному труду, оседлости, искусству и знаниям. Великий поэт, который получил учение от просветительских размышлений классиков Востока и Запада, в своих стихах и прозах говоря о разрушении характера, разума и сознания человека плохими привычками как не уместное хвастовство, безумие, равнодушие, зависть, пропагандировал такие человеческие качества как: развивать память, брать хорошие примеры, сторонница плохих привычек, не быть во власти вожделения и сохранять спокойствие.   
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