Помогите с первым и вторым заданием пожалуйста

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Помогите с первым и вторым заданием пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом это словосочетания 2,3,6,10,19,20,22,24 во втором 1,6,10,13,14,15,16,19,20,23,24. 22 не видно
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