В 12 платскартных вагонах столько же мест сколько в 14 купейных. Сколько мест в одно?? платскартном вагоне если в купейных36 мест? плиззз

Математика
В 12 платскартных вагонах столько же мест сколько в 14 купейных. Сколько мест в одно?? платскартном вагоне если в купейных36 мест? плиззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14*36=504 в 14 купейных 2)504:12=42 места в одном плацкартном вагоне.
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