В 12 платскартных вагонах столько же мест сколько в 14 купейных. Сколько мест в одно?? платскартном вагоне если в купейных36 мест? плиззз

Математика

В 12 платскартных вагонах столько же мест сколько в 14 купейных. Сколько мест в одно?? платскартном вагоне если в купейных36 мест? плиззз

Автор: Гость