Что значит фразеологизм успешно справится с делом
Русский язык
Что значит фразеологизм успешно справится с делом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не ударить лицом в грязь.
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