Ярлы и герцоги это ? А)Знать у древних германцев ; Б)Название римских императоров; В) Виды оружия;
История
Ярлы и герцоги это ? А)Знать у древних германцев ; Б)Название римских императоров; В) Виды оружия;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пот буквой (б) название римских императоров
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