Найди лишнее слово:читает,писать,рисують,девочка,летает.К какой части речи оно от??осится?

Русский язык
Найди лишнее слово:читает,писать,рисують,девочка,летает.К какой части речи оно от??осится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишнее слово девочка, так как все остальные слова это глаголы, а девочка сущ
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