Помогите с синтаксическим разборки предложения : летом наша семья выезжает на дачу
Русский язык
Помогите с синтаксическим разборки предложения : летом наша семья выезжает на дачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом наша семья выезжает на дачу Летом-наречие отвечает на вопрос (когда?) подчеркиваем-_._._._ наша-местоимение отвечает на вопрос (чья?) подчеркиваем-_ _ _ _ семья-подлежащие отвечает на вопрос (что?) подчеркиваем-______ выезжает-глагол отвечает на вопрос (что делает?) подчеркиваем-_____двумя чертами на-предлог берем его в треугольник дачу-существительное отвечает на вопрос (что?) дачу подчеркиваем-__ _ _ _ _
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