Помогите с сочинением на тему Мой любимый стиль музыки.

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Я люблю слушать музыку. Мой любимый вид музыки-это рок. У каждого из нас свое представление о рок-музыке. Кто-то приравнивает этот жанр к классике, а кто-то критикует его нещадно. Мои любимые рок-группы Битлз, Королева, Аэросмит, Роллинг Стоунз и другие. Рок-это очень популярный Стиль музыки. Мне нравится рок 60', 70', 80-х и 90-х, потому что тогда музыка была со смыслом. Мои любимые песни "шоу должно продолжаться", "мы champoins", "мы играем рок", "не останавливай меня сейчас", "сумасшедший", "я не хочу мисс вещь", "Богемская рапсодия".