Помогите с задачей по физике! 7кл. Кабардин. Ракета массой 10кг начинает движение из состояния покоя под действием постоянной силы 500 H. Через сколько секунд скорость ракеты станет 20 м/с? ( 15 БАЛЛОВ )

Физика

Помогите с задачей по физике! 7кл. Кабардин. Ракета массой 10кг начинает движение из состояния покоя под действием постоянной силы 500 H. Через сколько секунд скорость ракеты станет 20 м/с? ( 15 БАЛЛОВ )

Автор: Гость