Помогите с задачей по физике! 7кл. Кабардин. Ракета массой 10кг начинает движение из состояния покоя под действием постоянной силы 500 H. Через сколько секунд скорость ракеты станет 20 м/с? ( 15 БАЛЛОВ )
Физика
Помогите с задачей по физике! 7кл. Кабардин. Ракета массой 10кг начинает движение из состояния покоя под действием постоянной силы 500 H. Через сколько секунд скорость ракеты станет 20 м/с? ( 15 БАЛЛОВ )
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Гость:
Ну вот вроде как то так.... проверьте
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