Помогите с задачей пожалуйста: в группу плавания записались 150 человек а в группу ??о прыжкам в воду 116 человек. 50 из них занимаются и плаванием и прыжками в воду .Сколько человек записаны в обе группы?
Математика
Помогите с задачей пожалуйста: в группу плавания записались 150 человек а в группу ??о прыжкам в воду 116 человек. 50 из них занимаются и плаванием и прыжками в воду .Сколько человек записаны в обе группы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150+116=266 2) 266-50=212 Ответ:212 человек записаны в обе группы
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