Помогите с задачей пожалуйста: в группу плавания записались 150 человек а в группу ??о прыжкам в воду 116 человек. 50 из них занимаются и плаванием и прыжками в воду .Сколько человек записаны в обе группы?

Математика

Помогите с задачей пожалуйста: в группу плавания записались 150 человек а в группу ??о прыжкам в воду 116 человек. 50 из них занимаются и плаванием и прыжками в воду .Сколько человек записаны в обе группы?

Автор: Гость