Вставь пропущеные числа так чтоб равенства были верными 1) (45000+...)÷9=...+3 2) 54000+...)÷6=...+6 3) (240+...)÷6=...+8 4) (2100+60+...)÷3=...+...+1 5) (2100+270+...)÷3=...+...+1 помогите

Математика

Вставь пропущеные числа так чтоб равенства были верными 1) (45000+...)÷9=...+3 2) 54000+...)÷6=...+6 3) (240+...)÷6=...+8 4) (2100+60+...)÷3=...+...+1 5) (2100+270+...)÷3=...+...+1 помогите

Автор: Гость