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Помогите с задачей заранее спасибо
Математика
Помогите с задачей заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дм= 10 см 1700 шагов ×10= 17000 17000÷100 170 м
Спасибо
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