Помогите с задачой заранее спасибо
Математика
Помогите с задачой заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*10=50 (маленьких тарелок) 2) 66-50=16 (больших тарелок)
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