Помогите с заданием. 452 Читать параграфы не надо план пофиг какой СРОЧНО
Русский язык
Помогите с заданием. 452 Читать параграфы не надо план пофиг какой СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Местоимение как часть речи-определение. 2.Грамматические признаки мест-й. 3.Разряды мест-й по значению:1)Личные(я ,он ,она,оно,мы,ты,вы).2)Возвратное(себя). 3)Притяжательные(мой,твой,наш...). 4)Указательные(этот,столько...). 5)Определительные(сам,весь,всякий,любой,иной...). 6)Вопросительные(кто,какой,чей,сколько...) 7)Относительные 8)Отрицательные(никто,никакой,ничей...) 9)Неопределенные(некто,некоторый,несколько,кое-кто,кое-что...) 4.Разряды мест-й по грамматическим признакам:1)местоимения-существительные(никто,нечто,кто-то....) 2)местоимения -прилагательные(этот,такой,который,никакой...) 3)местоимения-числительные(столько,сколько....)
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