Помогите с заданием. 452 Читать параграфы не надо план пофиг какой СРОЧНО

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Помогите с заданием. 452 Читать параграфы не надо план пофиг какой СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Местоимение как часть речи-определение.                                             2.Грамматические признаки мест-й.                                                          3.Разряды мест-й по значению:1)Личные(я ,он ,она,оно,мы,ты,вы).2)Возвратное(себя).                                                     3)Притяжательные(мой,твой,наш...).                                                          4)Указательные(этот,столько...).                                                                 5)Определительные(сам,весь,всякий,любой,иной...).                               6)Вопросительные(кто,какой,чей,сколько...)                    7)Относительные                                                                                     8)Отрицательные(никто,никакой,ничей...)                                             9)Неопределенные(некто,некоторый,несколько,кое-кто,кое-что...)    4.Разряды мест-й по грамматическим признакам:1)местоимения-существительные(никто,нечто,кто-то....)                                                2)местоимения -прилагательные(этот,такой,который,никакой...)         3)местоимения-числительные(столько,сколько....)
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