Помогите с заданиям!!!
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Помогите с заданиям!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В солнечный осенний денёк мы собрались в лес за грибами. Папа объяснил нам, какие грибы съедобные, а какие ядовитые. Мы добрались до перона и сели в электричку. Скоро мы подъехали к нужной станции, преодолели небольшой подъем и вошли в лес. Под елью мы нашли несколько боровиков. А вот перед деревьями сьежились от холода несколько маленьких сыроежек.
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