Помогите с заданиям!!!

Гость: Гость:

В солнечный осенний денёк мы собрались в лес за грибами. Папа объяснил нам, какие грибы съедобные, а какие ядовитые. Мы добрались до перона и сели в электричку. Скоро мы подъехали к нужной станции, преодолели небольшой подъем и вошли в лес. Под елью мы нашли несколько боровиков. А вот перед деревьями сьежились от холода несколько маленьких сыроежек.