Помогите сделать 351. Не очень понимаю
Алгебра
Помогите сделать 351. Не очень понимаю
Ответ(ы):
Гость:
А(1;3);В(3;9) у=кх. Найдем значение к,подставив значение одной из точек: 3=к*1;к=3, значит координаты второй точки превратит в тождество уравнение прямой у=3х.Подставим координаты В и проверим,если тождество верно, то точка принадлежит прямой и обе точки лежат на одной прямой: 9=3*3; тождество верно.А и В принадлежат одной прямой. Остальные так же.
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