3 умножить на 8 и разделить на 3
Математика
3 умножить на 8 и разделить на 3
Ответ(ы):
Гость:
3*8:3 3*8=24 24/3=8..................
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