Слова по падежам Мыс,аяз,пима
Қазақ тiлi
Слова по падежам Мыс,аяз,пима
Ответ(ы):
Гость:
Мыс:не?неден?неде?неге?ненин?немен? аяз:не?неден?кайда?ненин?нени?немен? пима:не?неден?неде?неге?ненин?нени?немен?
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