Помогите решить задачу. В городе 2 таксомоторных парка на 240машин .Строят ещё3 таки?? парка.Сколько машин разместится в новых парках, если во всех парках машин будет поровну.Если можно с условием

Математика

Помогите решить задачу. В городе 2 таксомоторных парка на 240машин .Строят ещё3 таки?? парка.Сколько машин разместится в новых парках, если во всех парках машин будет поровну.Если можно с условием

Автор: Гость