Помогите решить задачу. В городе 2 таксомоторных парка на 240машин .Строят ещё3 таки?? парка.Сколько машин разместится в новых парках, если во всех парках машин будет поровну.Если можно с условием
Математика
Помогите решить задачу. В городе 2 таксомоторных парка на 240машин .Строят ещё3 таки?? парка.Сколько машин разместится в новых парках, если во всех парках машин будет поровну.Если можно с условием
Ответ(ы):
Гость:
240:2=120(машин)-в одном парке 120×3=360(машин)-в 3-х новых парках
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