Определите длину окружности , если : а) её радиус равен 2.1 см; б)её диаметр равен 15 см

Математика
Определите длину окружности , если : а) её радиус равен 2.1 см; б)её диаметр равен 15 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15 сантиметров получается. Длину окружности не измеришь т.к. диамитр не изменяется
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