При очистке 3 кг грецких орехов получается 1 кг 100 г ядрышек.Сколько ядрышек получи??ся при очистке 24 кг орехов.Пожалуйста,с пояснениями.Спасибо большое!
Математика
При очистке 3 кг грецких орехов получается 1 кг 100 г ядрышек.Сколько ядрышек получи??ся при очистке 24 кг орехов.Пожалуйста,с пояснениями.Спасибо большое!
Ответ(ы):
Гость:
24*1,1/3=8,8 кг ядрышек получится при очистке 24 кг орехов
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