При очистке 3 кг грецких орехов получается 1 кг 100 г ядрышек.Сколько ядрышек получи??ся при очистке 24 кг орехов.Пожалуйста,с пояснениями.Спасибо большое!

Математика

При очистке 3 кг грецких орехов получается 1 кг 100 г ядрышек.Сколько ядрышек получи??ся при очистке 24 кг орехов.Пожалуйста,с пояснениями.Спасибо большое!

Автор: Гость