60,80,40,30=100квкие действия нужно члеоать.только + или -

Математика
60,80,40,30=100квкие действия нужно члеоать.только + или -
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