Орманшы татулык жумыскер сойлем курау
Қазақ тiлi
Орманшы татулык жумыскер сойлем курау
Ответ(ы):
Гость:
Менің ағам орманшы. Қазақстан халқы көп ұлтты,олар татулықты сақтап келеді. Әкем менің жұмыскер. Ол көп уақытын жұмыста өткізеді.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У хозяйки 3 корзины с яблоками Всего в них 60 кг. яблок. В первой и второй корзинах вместе 38 кг. яблок, а во второй и третьей вместе 40 кг. Скольк...
Математика
Русский язык
Помогите написать мини-сочинение на тему как выполняет работу повар или забота о ??омашних животных, но в сочинении важны действия то как он их вып...