Помогите написать мини-сочинение на тему как выполняет работу повар или забота о ??омашних животных, но в сочинении важны действия то как он их выполняет.Спасибо)))

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Помогите написать мини-сочинение на тему как выполняет работу повар или забота о ??омашних животных, но в сочинении важны действия то как он их выполняет.Спасибо)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Много лет, думая об окончании школы, я решаю один и тот же вопрос, который просто не выбивается у меня из головы : " Кем я хочу стать ?" Иногда, мне приходится наблюдать за многими профессиями, когда даже я просто иду домой. Зайдя в , кажется, простой ресторанчик, можно увидеть работу повара через небольшое стеклянное окошко в двери, соединяющую зал и кухню. Повар ловко расправляется с едой и даже молниеносно творит блюда. Да, конечно, он не одит на этой кухне. У него полно помощников, которые так же выполняют заказы. Но, по моему мнению, он самый опытный. Этому человеку лет под 50. Рядом с ним, прямо перед его глазами, висят маленькие клочки листочков, на которых официанты записывают заказы. А он, срывая по одному и кладя к себе в карман, все готовит и готовит, не останавливаясь на минутку. На вид, работа очень легка и неприхотлива, но постепенно понимаешь, что даже самому опытному повару бывает очень трудно. Конечно, когда готовишь среди всей этой суматохи, так еще и быстро, хочется куда спрятаться и уменьшить темп, но, к сожалению, этого нельзя сделать. На улице я его ни разу не видел. Наверно, после работы уставший пожилой повар сразу отправляется домой, чтобы провести время со своей семьей и также приготовить что-нибудь вкусное. И по правде, как же прелестно, когда мужчина умеет шикарно готовить, а не просто состряпать глазунью. 
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