Пожалуйста помогите!!!! Найдите ширину премоугольника,если его длина 13 см. ,а перим??тр равен 34 см. P.s. Только нужно решить по действиям!!!

Математика
Пожалуйста помогите!!!! Найдите ширину премоугольника,если его длина 13 см. ,а перим??тр равен 34 см. P.s. Только нужно решить по действиям!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
34:2=17см сумма двух сторон 17-13=4см ширина
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