Помогите кто нибудь нужно по картинке рассказать о людях под номерами что они делают

Английский язык
Помогите кто нибудь нужно по картинке рассказать о людях под номерами что они делают
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Автор: Гость
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