Какое имя дал Жан-Жак Руссо статуе , в которую влюбился Пигмалион? А) Галатея. Б) Алетейя
Литература
Какое имя дал Жан-Жак Руссо статуе , в которую влюбился Пигмалион? А) Галатея. Б) Алетейя
Ответ(ы):
Гость:
Жан-Жак Руссо в произведении "Галатея". А вообще - так звали одну нереиду из другого мифа
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