Сочинение на тему "Моё любимое блюдо пицца"по английски

Английский язык
Сочинение на тему "Моё любимое блюдо пицца"по английски
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Скачай переводчик.2.Открой переводчик.3.Напиши что там ты хочешь написать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить плиз! После понижения цен на 20 % товар стал стоить 80 руб.Сколько о?? стоил до снижения цены?
Ответить
Биология
Что особо примечательно для цветков ветроопыляемых растений и почему не кружатся насекомые над цветками ржи
Ответить
История
Укажи две группы причин: 1) Почему немцы смогли вплотную подойти к Москве; 2) Почему советским войскам удалось отстоять Москву.
Ответить
Русский язык
Слова С ПРИСТАВКОЙ ПРИ=ОКОЛО (БЛИЗОСТЬ)?
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему:Письмо маме
Ответить