Сочинение на тему:Письмо маме
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Сочинение на тему:Письмо маме
Ответ(ы):
Гость:
Я пишу письмо тебе. я по тебе скучаю когда ты на работе. моя мама ты самая красивая (ее внешность). Мам а помнишь мы с тобой ( и вспоминаешь как вы гуляли и тд)
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ПОМОГИТЕ !Убедите своих одноклассников, что в сказке описываются события далёких времён .Буду благодарна !