Помогите.Действие задачи:в двух пачках 270 тетрадей. Сколько тетрадей в каждой пачке,если в одной из них тетрадей в 4 раза меньше , чем в другой????. ПОМОГИТЕ ПАЖАЛУСТО!
Математика
Помогите.Действие задачи:в двух пачках 270 тетрадей. Сколько тетрадей в каждой пачке,если в одной из них тетрадей в 4 раза меньше , чем в другой????. ПОМОГИТЕ ПАЖАЛУСТО!
Ответ(ы):
Гость:
Х тетр. - в одной пачке 4х тетр. - во второй пачке.зная, что в двух пачках 270 тетрадей.Составляем и решим уравнение: х+4х=270 5х=270 х=270/5 х=54(тетр) в однойй пачке 4х=4*54=216(тетр) во второй пачке
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