Помогите.Действие задачи:в двух пачках 270 тетрадей. Сколько тетрадей в каждой пачке,если в одной из них тетрадей в 4 раза меньше , чем в другой????. ПОМОГИТЕ ПАЖАЛУСТО!

Математика

Помогите.Действие задачи:в двух пачках 270 тетрадей. Сколько тетрадей в каждой пачке,если в одной из них тетрадей в 4 раза меньше , чем в другой????. ПОМОГИТЕ ПАЖАЛУСТО!

Автор: Гость