Помогите пожалуйста . Совсем тему не понял. Даю 50 баллов ! у дрозофилы серая окрас??а тела и наличие щетинок доминантные признаки наследуются независимо. Какое потомство следует ожидать от скрещивания желтой самки без щетинок...
Биология
Помогите пожалуйста . Совсем тему не понял. Даю 50 баллов ! у дрозофилы серая окрас??а тела и наличие щетинок доминантные признаки наследуются независимо. Какое потомство следует ожидать от скрещивания желтой самки без щетинок с гетерозиготным по общим признакам самцом.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)Реши задачу. Гриша, Ваня и Коля живут в одном доме. Один из мальчиков блондин, другой брюнет, а третий шатен. Какого цвета волосы каждого мальч...
Алгебра
Решите пожалуйста систему уравнения: (системный знак)1) 2х-3у=5,3х+у=2 2)(тоже системный знак) х-2у=0, х+3у=5. отмечу лучшим ответом и п...
Английский язык
Русский язык