Помогите пожалуйста . Совсем тему не понял. Даю 50 баллов ! у дрозофилы серая окрас??а тела и наличие щетинок доминантные признаки наследуются независимо. Какое потомство следует ожидать от скрещивания желтой самки без щетинок...

Биология

Помогите пожалуйста . Совсем тему не понял. Даю 50 баллов ! у дрозофилы серая окрас??а тела и наличие щетинок доминантные признаки наследуются независимо. Какое потомство следует ожидать от скрещивания желтой самки без щетинок с гетерозиготным по общим признакам самцом.

Автор: Гость