Решите пожалуйста систему уравнения: (системный знак)1) 2х-3у=5,3х+у=2 2)(тоже системный знак) х-2у=0, х+3у=5. отмечу лучшим ответом и помогу вам!!!!!!!!!!!!!!!!!! пожалуйста срочно!!!!!!!!!!!!!!

Алгебра
Решите пожалуйста систему уравнения: (системный знак)1) 2х-3у=5,3х+у=2 2)(тоже системный знак) х-2у=0, х+3у=5. отмечу лучшим ответом и помогу вам!!!!!!!!!!!!!!!!!! пожалуйста срочно!!!!!!!!!!!!!!
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