Можно ли (3)^3+(3)^2= 3^2+3?

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Найди значение выражения: а) 4,5+(11+6,2); б) 3,3+(2,5-6); в) ;9 ЦЕЛЫХ 2/3-(5 ЦЕЛЫХ2/3+1/4) г) 7ЦЕЛЫХ 3/4-(4.5-3ЦЕЛЫХ 1/4) Упрости выражение. Подчеркни коэффициент в полученном выражении: а) 5Х*3.2; б)У*(-а)*2.5; в) -100*а*в*(-0.15) Приведи подобные слагаемые: а) 6а-2а; б) 8с+4с-с; с) 4т-6т-3т+7+т. Реши уравнение: 2,8х-3,7х=-18 . Упрости выражение: a) 5(n - 2) - 6(n + 3) – 3(2n - 9); б) .5/7*(2.8c-4 ЦЕЛЫХ 1/3в)-2.4*(5/6-1.5в) *На хлебозаводе испекли 19 т хлеба. До обеда с завода вывезли хлеба в 3,2 раза больше, чем после обеда. После этих вывозов осталось на заводе 4,3 т хлеба. Сколько хлеба вывезли с завода? *Найди корни уравнения (2,5у - 4)(6у + 1,8) = 0.