Реши уравнения 15-х=8 15+с=26 79-х=46+9 45+у=100-15 13-а=21-12 12+с=90-70 помагите пожалуйста
Математика
Реши уравнения 15-х=8 15+с=26 79-х=46+9 45+у=100-15 13-а=21-12 12+с=90-70 помагите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
15-х=8 -х=8-15 -х=-7 х=7 15+с=26 с=26-15 с=11 79-х=46+9 79-х=55 -х=55-79 -х=-24 х=24 45+у=100-15 45+у=85 у=85-45 у=40 13-a=21-12 13-a=9 -a=9-13 -a=-4 a=4 12+c=90-70 12+c=20 c=20-12 c=8
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